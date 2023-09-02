Президент назначил министра транспорта

Президент назначил главу одного из пяти новых ведомств — министерства транспорта РК. Главой ведомства стал бывший министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Карабаев Марат Каримжанович назначен Министром транспорта Республики Казахстан", — говорится в сообщении Акорды.

Марат Карабаев родился в 1987 году. Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт по специальности "Строительство зданий и сооружений".

В 2010 году c отличием закончил университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашақ" – специальность "Производственно-системная инженерия". В 2015 году закончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати по специальности "Экономика".

С января по август 2011 года – стажер, эксперт Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК. С августа 2011 года по март 2013 года – эксперт, главный эксперт Департамента технологий и энергосбережения Министерстве индустрии и новых технологий РК.

С марта по ноябрь 2013 года – руководитель Управления транзитной политики Департамента транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С ноября 2013 года по июнь 2014 года – советник Председателя Правления ТОО "Региональный инвестиционный центр "Максимум" при акимате ЮКО.

С июня 2014 по октябрь 2015 годы – заместитель руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С ноября 2015 по март 2017 годы – руководитель Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С мая 2018 по июль 2020 года – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в июне 2019 года функции Департамента переданы от Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

С июля 2020 года по июль 2021 года – председатель Комитета индустриального развития МИИР РК.

С июля 2021 года по январь 2023 года – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С января 2023 года – министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Напомним, ранее в Казахстане были созданы пять новых ведомств: водных ресурсов и ирригации; транспорта; промышленности и строительства; культуры и информации; туризма и спорта РК.