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Аида Балаева возглавила министерство культуры и информации

Сегодня, 12:05
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Фото: akorda.kz

Президент назначил главу Министерства культуры и информации. Ею стала Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена Министром культуры и информации Республики Казахстан", — говорится в сообщении Акорды.

Аида Балаева родилась в селе Джамбул Алматинской области КазССР. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы"; Казахский национальный аграрный университет с квалификацией "юрист".

В разные годы занимала должности: Ведущего специалиста отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, исполняла обязанности начальника управления информации по городу Алматы. Была первым замом, а затем  директором департамента внутренней политики  Алматы; директор Департамента, начальником Управления внутренней политики Астаны, заместителем акима Астаны, заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента РК, помощником Президента РК — заведующей Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК, Министра информации и общественного развития РК, заместителем руководителя Администрации Президента РК.

Также она занимала должности Секретаря Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК, Председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, секретаря Национального курултая при Президенте РК.

Напомним, в Казахстане созданы пять новых министерств. Также ранее сообщалось о ряде новых назначений. В том числе  были назначены  помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам и советник Президента РК. Серик Жумангарин освобождён  от должности министра торговли и интеграции и назначен заместителем премьер-министра. Тамара Дуйсенова стала заместителем премьер-министра . Сменился глава МВД: президент освободил от занимаемой должности Марата Ахметжанова и назначил Ержана Саденова. 

Главой министерства транспорта стал бывший министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

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