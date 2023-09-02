Токаев назначил помощника по экономическим вопросам и советника Президента

О ряде новых назначениях сообщили в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен помощником Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Асет Иргалиев родился в 1986 году в Костанае. В 2008 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Международную школу бизнеса в Швеции; в 2009 Университет Йорка; в 2010 Университет Ноттингема по специальности "Экономист"

Занимал должности регионального аналитика экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2010-2011); главного регионального аналитика экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011-2012); регионального экономиста банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011); директора, вице-президента, заместителя председателя правления, первого заместителя председателя правления центра развития предпринимательства АО "Институт экономических исследований" (2013-2016); председатель правления АО "Институт экономических исследований" (2016-2016); Советника председателя правления АО "НУХ "Байтерек" (2016); Советника Премьер-министра РК (2016-2018); заведующего Центром проектного управления Канцелярии Премьер-министра РК (2018); вице-министра национальной экономики РК (2018-2019); заместителя руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК (2019); первого вице-министра национальной экономики РК (2019-2021);

Министра национальной экономики РК (2021-2022); председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2022).

Также распоряжением главы государства Баспаев Ернар Женисович назначен советником Президента РК.

Фото: akorda.kz

Ернар Баспаев родился в 1979 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. По специальности юрист, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2002 по 2006 годы работал главным специалистом, заместителем начальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Министерства юстиции. В 2006-2010 годы был начальником управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде. Работал заведующим сектором, заместителем заведующего отделом аппарата Верховного суда. В 2010 году назначен руководителем департамента юстиции по Атырауской области. В 2013-2019 годы был руководителем аппарата акима Атырауской области.

В 2019-2022 годы работал государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан. В 2022 году Указом Главы государства был назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан. В декабре 2022 года Указом Главы государства назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.