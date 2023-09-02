Тамара Дуйсенова стала заместителем премьер-министра
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Президент назначил заместителем премьер-министра РК Тамару Дуйсенову, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности", — говорится в сообщении Акорды.
Напомним, в Казахстане созданы пять новых министерств. Также ранее сообщалось о ряде новых назначений. В том числе были назначены помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам и советник Президента РК. Серик Жумангарин освобождён от должности министра торговли и интеграции и назначен заместителем премьер-министра. Сменился глава МВД: президент освободил от занимаемой должности Марата Ахметжанова и назначил Ержана Саденова.
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