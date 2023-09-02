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Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра

Сегодня, 10:53
АВТОР
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ortcom.kz Сегодня, 10:53
Сегодня, 10:53
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Фото: ortcom.kz

Серик Жумангарин освобождён от должности министра торговли и интеграции и назначен заместителем премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", — говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

 

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