Светлана Жакупова назначена министром труда и социальной защиты населения

Президент назначил министра труда и социальной защиты населения РК. Ведомство возглавила Светлана Жакупова, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна назначена Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности", — говорится в сообщении Акорды.

Светлана Жакупова родилась в 1968 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт и Алматинскую академию экономики и статистики. Трудовой путь начала воспитателем группы продлённого дня, а затем учителем начальных классов Каройской начальной школы. Работала учителем математики, затем старшим, главный специалистом отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП "Государственный центр по выплате пенсий". Была главным специалистом, начальником отдела экономического анализа, заместителем директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий"; директор Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий"; директором департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; руководителем программ Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии".

Занимала должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК, заместителя Министра здравоохранения и социального развития РК, вице-министра труда и социальной защиты населения РК, старшего эксперта ПРО ООН, уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК.

Напомним, в Казахстане созданы пять новых министерств. Также ранее сообщалось о ряде новых назначений. В том числе были назначены помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам и советник Президента РК. Серик Жумангарин освобождён от должности министра торговли и интеграции и назначен заместителем премьер-министра. Тамара Дуйсенова стала заместителем премьер-министра . Сменился глава МВД: президент освободил от занимаемой должности Марата Ахметжанова и назначил Ержана Саденова.

Главой министерства транспорта стал бывший министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев. Аида Балаева возглавила министерство культуры и информации. Министром торговли и интеграции назначен Арман Шаккалиев.