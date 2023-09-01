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В Казахстане созданы пять новых министерств

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akorda.kz Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30
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Фото: akorda.kz

Глава государства подписал указ о создании новых министерств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

В указе "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" президент Казахстана постановил реорганизовать:

1) Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения;

2) Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан путем разделения его на:

Министерство транспорта Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сферах железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта; торгового мореплавания; в области использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности гражданской и экспериментальной авиации; естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов; общественно значимых рынков в области услуг аэропортов; автомобильных дорог;

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сферах индустрии и индустриального развития; промышленности; горно-металлургического комплекса; развития внутристрановой ценности; машиностроения; угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов; безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности; регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; ювелирных и других изделий; создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон; государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана; государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы; архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; жилищных отношений; коммунального хозяйства; государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (кроме теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения) в пределах населенных пунктов; долевого участия в жилищном строительстве; оборонной промышленности; участия в проведении единой военно-технической политики; осуществления военно-технического сотрудничества; в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

3) Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство культуры и информации Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сферах культуры; охраны и использования объектов историко-культурного наследия; кинематографии; государственных символов; архивного дела и документационного обеспечения управления; электронного документооборота и электронных архивов; в области ономастики; креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности от Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

4) Министерство культуры и спорта Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

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