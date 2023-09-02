Президент освободил от должности Марата Ахметжанова и назначил нового главу МВД

Президент освободил от занимаемой должности Министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова и назначил нового главу МВД, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Ахметжанов Марат Муратович освобожден от должности Министра внутренних дел Республики Казахстан", — говорится в сообщении Акорды.

Сообщается, что новым главой МВД Указом Президента РК назначен Саденов Ержан Сапарбекович.

Генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов родился в 1968 году КазССР, в селе Куйган ВКО. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова (1993) и Карагандинскую высшую школу КНБ Республики Казахстан (1998).

В разные годы занимал должности: Оперуполномоченного межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области; Старшего оперуполномоченного оперативно-поискового отдела УУР УВД ВКО. Возглавлял отделение по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД Усть-Каменогорска ВКО. Был начальником отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по Усть-Каменогорску; заместителем начальника отдела ГСК по Серебрянску в ВКО, начальником отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности в УВД ВКО; отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями ВКО, сотрудником УВД ВКО, начальником отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО.

Был начальником ОВД Зайсанского, Тарбагатайского района ГУВД ВКО, начальником управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО, начальником ОВД Риддера, Усть-Каменогорска, первым замначальника ДВД Мангистауской области, начальником Департамента "Р" МВД РК; начальником Департамента внутренних дел на транспорте, Департамента полиции Акмолинской области, Департамента полиции Нур-Султана, заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Серик Жумангарин освобождён от должности министра торговли и интеграции и назначен заместителем премьер-министра.

Также были назначены помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам и советник Президента РК.

В Казахстане созданы пять новых министерств.