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Министром торговли и интеграции стал Арман Шаккалиев

Сегодня, 12:11
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gov.kz Сегодня, 12:11
Сегодня, 12:11
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Фото: gov.kz

На должность Министра торговли и интеграции РК назначен Арман Шаккалиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Шаккалиев Арман Абаевич назначен Министром торговли и интеграции Республики Казахстан", — говорится в сообщении Акорды.

Арман Шаккалиев родился в 1977 году в городе Балхаш Карагандинской области КазССР. Окончил Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова по специальности "Стандартизация, сертификация и метрология"; Евразийский университет им. Гумилева, получив специальность "Юрист"; Карагандинский государственный университет им. Букетова по специальности "Экономист". Является членом-корреспондентом Международной инженерной академии

В разные годы работал специалистом, заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан; руководителем Департамента политики управления государственными активами Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, стратегического развития и планирования АО НХ "КазАгро".

Был директором ДГП "Казахстанский институт метрологии консалтинг"; РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК; департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

Занимал должности: председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК, председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК; члена коллегии Евразийской экономической комиссии от РК, министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК, первый вице-министра торговли и интеграции РК.

Имеет награды: Орден "Құрмет"; юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл" (2011), Медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза"; награда "Патриот года", ведомственные награды; Почётный знак Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации "За заслуги".

Напомним, в Казахстане созданы пять новых министерств. Также ранее сообщалось о ряде новых назначений. В том числе  были назначены  помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам и советник Президента РК. Серик Жумангарин освобождён  от должности министра торговли и интеграции и назначен заместителем премьер-министра. Тамара Дуйсенова стала заместителем премьер-министра . Сменился глава МВД: президент освободил от занимаемой должности Марата Ахметжанова и назначил Ержана Саденова. 

Главой министерства транспорта стал бывший министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев. Аида Балаева возглавила министерство культуры и информации.

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