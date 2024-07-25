Появились новые подробности о 12-летней роженице в Павлодарской области

Семья, в которой родила 12-летняя дочь в Павлодарской области, приехала в Казахстан из Монголии. А вот возможный отец ребенка дядя школьницы, которому на сегодняшний день исполнилось 17 лет. На месте побывала уполномоченная по правам ребенка региона, и ужаснувшись в каких условиях жила девочка. По словам омбудсмена Сауле Шакеневой, на сегодня один из главных вопросов — куда отправить маму-подростка после выписки из роддома, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Семья школьницы в Казахстане оказалась в 2019 году, а в Павлодарской области проживает с 2020 года. В Щербактинском районе живут у родственников, сами при этом гражданство нашей страны пока не получили.

"Глава семьи имеет образование всего 6 классов, у него нет никакой специальности рабочей. В этом отношении местный акимат и школа пошли на встречу, устроили главу семьи в местную школу кочегаром. Но вы же понимаете, что кочегар это сезонная работа, в настоящее время он не работает. Мама находится в декретном отпуске, потому что за период проживания в Казахстане они родили еще троих детей. Младший ребенок, если не ошибаюсь, 2022 года рождения. Мама не умеет ни читать, ни писать. Всего пятеро детей, двое приехали из Монголии. 12-летняя девочка самая старшая в семье", - рассказала уполномоченная по правам детей Павлодарской области Сауле Шакенева.

На фото комната дома в котором жила девочка. Фото Сауле Шакеновой.

На сегодня по факту беременности 12-летней девочки ведется расследование. Ранее уже указывалось, что отцом может быть один из родственников, а омбудсмен уточнила, что он сам несовершеннолетний. На момент зачатия ему было 16 лет. К слову, об интересном положении школьницы первыми узнали учителя, они то и сообщили об этом родителям. Но когда тайна раскрылась, домой девочка уже не пошла, ее направили в больницу.

"С 3 апреля девочка дома не была. Все это время ее содержали, кормили, поили учителя. Девочка стала худеть, она не привыкла кушать кашу, фрукты. У нее вспучило живот. У нее спрашивают, что ты будешь есть, она говорит, я могу есть только макароны с мясом. Поэтому учителя носили ей есть макароны с мясом и по чуть-чуть вводили овощи, фрукты. Директор сама написала заявление по собственному желанию. Как мне объяснили, с ней был договор на год, она сама пенсионерка", - говорит Сауле Шакенева.

До 19 июля 2024 года школьница была в районной больнице, после ее перевезли в Павлодар. На свет у нее кстати появилась девочка, весом 3360 граммов. При этом пришлось оперировать.

Фото Артем Викторов.

В павлодарском областном перинатальном центре рассказали, случай с беременностью 12-летней школьницы уникальный. Подобного медики не припомнят в регионе. Вместе с тем, появление на свет детей у несовершеннолетних не единичный факт с начала года.

"Несовершеннолетних девочек с начала года мы родоразрешили 11. Если говорить о возрастных критериях, конечно, в основном это старший подростковый возраст, 17-летние девочки. Из 11 девочек родивших за полгода пять было 17-летних, четыре было 16-летних, одна девочка 15-летняя. И вот 12-летняя. Есть и городские, и районные" - сообщила заместитель директора павлодарского областного перинатального центра Инесса Высоцкая.

Причиной таких ситуаций медики называют в основном ранние отношения, а впоследствии беременность. Ничего криминального в случаях с 17-летними чаще всего не бывает. А вот с девочками до 15 лет, как правило, происходят насильственные действия. Если в роддом поступает несовершеннолетняя, то медики в обязательном порядке составляют рапорт и направляют всем уполномоченным органом.

Между тем, врачи говорят что существует две категории высокого риска среди рожениц. В одном случае женщины, решившие впервые рожать после 35 лет, в другом девочки-подростки. Это может обернуться серьезными последствиям для здоровья.

"Допустим из этих 11 девочек, которые родили в 2024 году, в трех случаях были преждевременные роды, хотя в целом преждевременные роды не более 9 процентов занимают от общего количества родивших. Есть сложные акушерские проблемы, гипертензия ранняя, послеродовое кровотечение, тяжелая приэклампсия даже была в этом году у юной первородящей девочки. Это пациенты высокого риска. Оптимальный возраст 18 лет, до 25 лет должны родить женщины первого ребенка, до 30 лет всех, сколько хочет", - добавила Инесса Высоцкая.

Стоит напомнить, в апреле в Щербактинском районе родила еще одна школьница. Ей было всего 15 лет. Уполномоченная по правам детей Павлодарской области говорит, два факта беременности именно в одном районе не говорит о проблеме именно этой местности. Просто про эти случаи открыто узнала общественность.

"Эта ситуация не только в Павлодарской области, она по всему Казахстану. Это результат правовой и половой безграмотности. Безусловно, это прежде всего ответственность родителей. Какие бы условия не создавал акимат, школа, если это происходит в семье и мы не имеем доступа в семью, часто выясняется, что по жертвам насилия родители писали отказ от психологического сопровождения в школе. Каким образом психолог в школе мог установить, что ребенок стал жертвой насилия? Эти вопиющие случаи скорее норма, чем исключение", - высказалась уполномоченная по правам детей Павлодарской области Сауле Шакенева.

На сегодня для чиновников во главе угла решение вопроса по тому, куда теперь отправится 12-летняя мама с ребенком. В доме с родителями, считает омбудсмен, нормальных условий для проживания нет.