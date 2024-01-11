Куандыку Бишимбаеву продлили арест
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд Астаны.
Как отметили в суде, специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бишимбаева К. до 9 марта 2024 года.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.
В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.
Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.
Между тем, родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут "замять".
Полиция завершила расследование уголовного дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.