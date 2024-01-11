Экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд Астаны.

Как отметили в суде, специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бишимбаева К. до 9 марта 2024 года.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев. В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.