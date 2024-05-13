Боксёр скончался после дебютного боя в профи
Сегодня, 22:48
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Сегодня, 22:48Сегодня, 22:48
67Фото: sports.kz
Боксер-профессионал из Великобритании Шериф Лаваль скончался после того, как потерял сознание на ринге в своем дебютном профессиональном бою, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Как сообщает Daily Mail, британец упал на настил ринга после сильного удара в висок в четвёртом раунде шестираундового поединка против португальца Маламы Варелы, который состоялся 12 мая в Лондоне.
Рефери сразу же остановил поединок, поняв серьезность последствий от удара.
Врачи пытались реанимировать Лаваля, однако по приезде в больницу была констатирована смерть.
Лавалю было 29 лет. Он занимался боксом с 2018-го года.
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