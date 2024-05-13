Боксёр скончался после дебютного боя в профи

Боксер-профессионал из Великобритании Шериф Лаваль скончался после того, как потерял сознание на ринге в своем дебютном профессиональном бою, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщает Daily Mail, британец упал на настил ринга после сильного удара в висок в четвёртом раунде шестираундового поединка против португальца Маламы Варелы, который состоялся 12 мая в Лондоне.

Рефери сразу же остановил поединок, поняв серьезность последствий от удара.

Врачи пытались реанимировать Лаваля, однако по приезде в больницу была констатирована смерть.

Лавалю было 29 лет. Он занимался боксом с 2018-го года.