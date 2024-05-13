Бывшего главу НПП "Атамекен" Мырзахметова отправили в колонию на пять лет

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели уголовное дело в отношении Аблая Мырзахметова по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"М. с мая по октябрь 2022 года, путём обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Б. тем, что имеет возможность за денежное вознаграждение разрешить вопрос освобождения брата Б. из-под стражи и прекращения досудебного производства в отношении последнего, через высокопоставленных должностных лиц государственных и правоохранительных органов мошенническим путём похитил денежные средства Б. в особо крупном размере в сумме 13,9 миллиарда тенге, путём оформления формальных договоров займа", - сообщили фабулу дела в суде.

Подсудимый вину признал и просил назначить справедливое наказание. Защитники просили суд прекратить производство по делу.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, суд счёл признание вины, чистосердечное раскаяние, способствование расследованию совершённого преступления и розыску имущества, добытого в результате совершения преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Приговором суда Мырзахметов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осуждён к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет, с конфискацией в доход государства денежных средств, добытых преступным путём в сумме 5,8 миллиарда тенге.

На основании части 2 статьи 49 УК РК суд постановил внести представление Президенту РК о лишении Мырзахметова государственных наград: ордена "Құрмет" и ордена "Барыс" 3 степени.

Арест, наложенный на имущество, сохранён.

Приговор суда не вступил в законную силу.