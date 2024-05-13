Я видела в его глазах страх: адвокат Уразбахова о реакции Бишимбаева на приговор
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В Астане вынесли приговор по делу Бишимбаева и Байжанова. В кулуарах суда адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова поделилась своими эмоциями после оглашения вердикта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Я смотрела во время оглашения приговора в его глаза. Страх. В первую очередь, страх за себя. Он молился. Я считала это как молитву", - сказала Уразбахова.
Адвокат добавила, что в этом деле нет победителей.
"Каким бы ни был приговор, это не вернёт Салтанат. Салтанат не вернётся домой к своему брату. Как мы уже говорили в прениях, она уже не родит детей. Она не сможет жить дальше", - сказала она.
По словам защитницы, на условно-досрочное освобождение Бишимбаев может претендовать через две трети срока.
Также адвокат рассказала, насколько сложно ей было вести это дело.
"Не бывает задач, которые невозможно решить. Было эмоционально сложно, в первую очередь, как женщине, видеть, как у молодой красивой женщины отняли жизнь. Она умирала среди толпы, и ни один человек не протянул ей руку помощи. Больше всего пугала жестокость, равнодушие. Это сигнал для всех. Я думаю этим приговором всем всё должно стать ясно", - сказала адвокат.
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