Через 24 года Бишимбаеву уже будет 68 лет: адвокаты и брат Салтанат Нукеновой согласны с приговором

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор Куандыку Бишимбаеву и Бахытжану Байжанову. Мнение о вердикте высказали брат убитой Салтанат Нукеновой и его адвокаты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы ожидали этот срок. На этом сроке и остановимся. Этого достаточно. Через 24 года ему уже будет 68 лет. Это практически и есть пожизненное. С учётом того, как содержат заключённых, не факт, что он до этого возраста и доживёт", - сказал брат убитой Айтбек Амангельды.

Мужчина добавил, что они добились того, чего хотели.

Что касается приговора Байжанову, то, по словам адвоката Жанны Уразбаховой, это сигнал всему обществу.

"Равнодушие всегда убивает. Не оставайтесь равнодушными. Потому что вы точно также можете оказаться на скамье подсудимых. Мне кажется, что это очень справедливый приговор. 4 года за его равнодушие. Зная, в каком состоянии находится Салтанат, он оставался равнодушным. Он не только оставался равнодушным, он ещё и следы преступления пытался скрыть. Поэтому считаю, что и Байжанову, и Бишимбаеву приговор вынесли справедливый", - сказала Уразбахова.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане "Бао" в Астане.

Напомним, супруга убитой Куандыка Бишимбаева обвиняли по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Приговор огласили 13 мая.