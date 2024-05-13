  • 13 Мая, 23:03
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Педофила осудили в Павлодаре

Сегодня, 21:56
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:56
Сегодня, 21:56
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Фото: baigenews.kz

Мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС региона.

"Обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, проведёнными по делу экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами", - сообщили в суде.

Прокурор просил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы.

Законный представитель Х. предъявила иск на сумму 5 миллионов тенге и просила его удовлетворить.

Подсудимый М. вину не признал, просил вынести оправдательный приговор, исковые требования не признал.

"С учётом смягчающих обстоятельств - отсутствие судимости, молодой возраст и при отсутствии отягчающих обстоятельств суд назначил М. наказание в виде 20 лет лишения свободы. Иск удовлетворён частично, в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда взыскано три миллиона тенге", - уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

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