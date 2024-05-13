Педофила осудили в Павлодаре

Мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС региона.

"Обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, проведёнными по делу экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами", - сообщили в суде.

Прокурор просил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы. Законный представитель Х. предъявила иск на сумму 5 миллионов тенге и просила его удовлетворить. Подсудимый М. вину не признал, просил вынести оправдательный приговор, исковые требования не признал. "С учётом смягчающих обстоятельств - отсутствие судимости, молодой возраст и при отсутствии отягчающих обстоятельств суд назначил М. наказание в виде 20 лет лишения свободы. Иск удовлетворён частично, в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда взыскано три миллиона тенге", - уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.