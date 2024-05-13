Педофила осудили в Павлодаре
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Мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС региона.
"Обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, проведёнными по делу экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами", - сообщили в суде.
Прокурор просил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы.
Законный представитель Х. предъявила иск на сумму 5 миллионов тенге и просила его удовлетворить.
Подсудимый М. вину не признал, просил вынести оправдательный приговор, исковые требования не признал.
"С учётом смягчающих обстоятельств - отсутствие судимости, молодой возраст и при отсутствии отягчающих обстоятельств суд назначил М. наказание в виде 20 лет лишения свободы. Иск удовлетворён частично, в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда взыскано три миллиона тенге", - уточнили в суде.
Приговор в законную силу не вступил.
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