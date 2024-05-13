Полиция Лондона задержала гражданина Казахстана по подозрению в убийстве

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал задержание казахстанца полицией Лондона, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Айбек Смадияров сообщил, что 10 мая текущего года полиция Лондона сообщила посольству Казахстана в Великобритании о задержании граждан РК по подозрению в совершении убийства.

"По выясненной информации оказалось, что это супружеская пара. Супругу уже отпустили под подписку о невыезде, а муж находится под заключением, под следствием. Сейчас мы оказываем всю необходимую консульскую правовую помощь нашему гражданину, найдем адвоката. И на связи с родственниками в Казахстане", - сообщил он.