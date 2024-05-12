В ТОП-5 завершил Казахстан мировой турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam

Сегодня состоялся заключительный день мирового рейтингового турнира по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, который проходил с 10 по 12 мая в Астане. Этот турнир считается последним этапом Grand Slam в преддверии Олимпийских игр Париж-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

Крупное спортивное событие собрало 450 спортсменов из 84 стран мира. Сборная Казахстана завершила турнир на пятом месте с 1 золотой и 3 бронзовыми медалями. В общем медальном зачете Казахстан устпуил лишь командам Японии, Италии, Китая и Хорватии.

В первый день турнира "золото" стране подарила Галия Тынбаева, выступающая в весовой категории до 48 килограммов. Это первая медаль казахстанки на соревнованиях серии Grand Slam. Бронзовая медаль весовой категории до 60 килограммов среди мужчин досталась лидеру сборной Казахстана Елдосу Сметову.

Во второй день свою дебютную медаль Grand Slam оформил Бакытжан Абдурахманов. Он стал третьим в весе до 73 килограммов среди мужчин. Также на третью ступень пьедестала поднялся Абылайхан Жубаназар (-81 кг).

На пятом месте соревнования завершила казахстанка, выступающая в категории до 70 килограммов Екатерина Токарева.

Согласно правилам IJF, между победителями и призёрами турнира будут распределены очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за 1 место будет начислено 1000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.

Отметим, что по итогам данного старта станет известен состав команды для участия в чемпионате мира, который пройдет 19-24 мая в Абу-Даби.

На татами столичного дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова выступили такие звезды мирового дзюдо, как Олимпийские чемпионы Акира Соне (Япония), Рафаэля Сильва (Бразилия), Аарон Вольф (Япония) и Хасан Халмурзаев (AIN), победители и призеры чемпионата мира Криста Дегучи (Канада), Тсогтбаатар Цендочшир (Монголия), Джордж Фонсека (Португалия), Валид Кьяр (Франция), Тацуру Саито (Япония), победители Grand Slam Достон Розиев (Узбекистан), Элиос Манци (Италия), Барух Шмаилов (Израиль), Кубанычбек Айбекуулу (Кыргызстан) и другие.

Напомним, что в 2023 году федерация дзюдо РК подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение в Казахстане соревнований мировой серии Grand Slam. Согласно двустороннему договору, наша страна будет принимать у себя данный турнир до 2026 года.