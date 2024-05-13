Путин решил сменить министра обороны

Президент России Владимир Путин снял с должности министра обороны Сергея Шойгу, который возглавлял это ведомство с 2012 года, передаёт BaigeNews.kz.

Шойгу назначен секретарём Совета Безопасности РФ. Его предшественник Николай Патрушев снят с этой должности "в связи с переходом на другую работу", отмечается в указе президента РФ.

Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, который с 2020 года занимает пост первого заместителя председателя правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек, так как "ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей".

При этом Шойгу, по словам Пескова, будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, чтобы вписать экономику силового блока в экономику страны.



