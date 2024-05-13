Эвакуация населения началась в Атырауской области

Вода подступила к подъездной дороге в село Талдыколь и грозит подтоплением участка. Жителей населённого пункта начали эвакуировать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Эвакуации подлежат, в первую очередь, беременные женщины, дети и пожилые люди. Тяжелобольные пациенты будут вывезены по алгоритму, разработанному Управлением здравоохранения.

Для жителей подготовлены эвакуационные пункты в Атырау - в Высшем колледже APEC и гостинице Dana.

Как рассказал аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев, вода подмывает оба въезда в село Талдыколь. Ведутся работы по укреплению защитных дамб и установке труб для пропуска воды.

"Мы уверены, что имеющиеся дамбы вокруг села удержат воду и предотвратят подтопление населённого пункта. Однако опасения вызывает дорога, ведущая в село Талдыколь, мы не должны допустить, чтобы жители остались отрезанными от областного центра", - сказал Кайрат Нурлыбаев.

В селе проживает порядка 1,5 тысячи человек. Протяжённость подъездной дороги составляет семь километров.

В Атырау в ближайшие дни ожидается пик паводка на реке Жайык. Об этом заявил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

"Ситуация с паводком в Атырауской области остаётся сложной. Сейчас основной поток воды Жайык зашёл на территорию Атырауской области. На гидропунктах Индерского, Махамбетского районов и Атырау наблюдается рост уровня воды. В Индерском и Махамбетском районах уровень воды превысил критическую отметку. Однако возведённые дамбы пока защищают населённые пункты от подтопления. Вчера в Индерском районе имел место разлив воды через старые трубы. Благодаря своевременно принятым мерам удалось остановить большую часть воды. Сейчас дамбы в Индерском районе в нормальном состоянии", - рассказал Бисембиев.

В Атырау возведены дамбы общей длиной 250 километров. Жилые массивы Бесикти, Алмалы, Талгайран, Акжар, Аксай остаются в опасной зоне.