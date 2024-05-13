Служебную проверку хотят провести в МИД Казахстана по факту избиения Карины Мамаш

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал о планах провести служебную проверку по факту домашнего насилия в семье советника посла Казахстана в ОАЭ, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Айбек Смадияров сообщил журналистам, что лично встречался с Кариной Мамаш.

"Мы переговорили, оказали максимальную поддержку, мы всем поможем. Да, случай неординарный, но мы будем проводить свою служебную проверку", - добавил он.

Он напомнил, что ежегодно при выезде за рубеж все сотрудники посольств проходят психологическую и неврологическую комиссию. А недавно была запущена еще одна программа чтобы все наши сотрудники прошли тестирование на психоэмоциональное состояние, так как для работы за рубежом необходимо проводить тщательный отбор.

"МИД с момента происшествия взял на особый контроль данное дело, сам супруг Карины Мамаш был немедленно отозван в страну и с 9 мая после пересечения границы был, согласно действующему законодательству, освобожден от занимаемой должности. Как вы знаете, правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело в отношении него. Детали этого дела нам неизвестны и мы не имеем права вмешиваться", - резюмировал Айбек Смадияров.

Ранее Карина Мамаш записала видеобращение. Она заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.

В МИДе сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаш, которая заявила о регулярном насилии со стороны мужа, возвращается в Казахстан.