"Не согласны" - адвокат Байжанова о решении суда
Сегодня, 20:06
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Сегодня, 20:06Сегодня, 20:06
186Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов
В Астане вынесли приговор громкому делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Защитник обвиняемого Бахытбека Байжанова Алибек Секеров, комментируя решение судьи, сообщил, что он с ним не согласен, передаёт BaigeNews.kz.
"Обжалуем (приговор - Прим.ред.), не согласны в том, что его признали виновным", - сказал адвокат после оглашения приговора.
Вердикт по громкому делу огласили 13 мая. Экс-министра Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения. Его родственника Бахытжана Байжанова - к четырём годам.
Адвокаты потерпевшей стороны и брат убитой девушки согласились с приговором суда. С заявлением также выступили прокуроры.
Отец Салтанат Нукеновой Амангельды Нукенов считает, что Байжанов получил мягкое наказание.
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