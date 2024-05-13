"Не согласны" - адвокат Байжанова о решении суда

В Астане вынесли приговор громкому делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Защитник обвиняемого Бахытбека Байжанова Алибек Секеров, комментируя решение судьи, сообщил, что он с ним не согласен, передаёт BaigeNews.kz.

"Обжалуем (приговор - Прим.ред.), не согласны в том, что его признали виновным", - сказал адвокат после оглашения приговора.

Вердикт по громкому делу огласили 13 мая. Экс-министра Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения. Его родственника Бахытжана Байжанова - к четырём годам.

Адвокаты потерпевшей стороны и брат убитой девушки согласились с приговором суда. С заявлением также выступили прокуроры.

Отец Салтанат Нукеновой Амангельды Нукенов считает, что Байжанов получил мягкое наказание.