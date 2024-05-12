Разгромом и потасовкой обернулся хоккейный матч Казахстан — Словакия

Сборная Казахстана сыграла со Словакией во втором матче чемпионата мира по хоккею 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Метальников-Бреус, Старченко-Шестаков-Рымарев; Орехов-Данияр См., Михайлис-Омирбеков-Савицкий; Диханбек-Бекетаев, Панюков-Мухаметов-Муратов; Королёв-Гайтамиров, Бойко-Рахманов-Асетов.

Первый период остался полностью за словаками, они его выиграли со счетом 3:0, на старте второго Алихан Асетов сократил разрыв, но соперник его вернул. После этого во втором периоде встречи капитан сборной Казахстана Роман Старченко стал зачинщиком потасовки после силового приёма на своём партнёре. Судьи не стали удалять хоккеистов и игра продолжилась.

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В заключительной двадцатиминутке Словакия отличилась еще дважды, Андрея Шутова сменил Никита Бояркин, затем Алихан Омирбеков буквально запихал шайбу в ворота — 6:2.

Таким образом, Казахстан проиграл после стартовой победы над Францией (3:1), следующий матч он проведет 14 мая против Латвии.