Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой
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Полиция завершила расследование уголовного дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Об этом заявила адвокат Жанна Уразбахова, передаёт BaigeNews.kz.
"В конце прошлой недели нас уведомили об окончании досудебного расследования по факту убийства Салтанат Нукеновой. В настоящий момент нас ознакомили со всеми проведёнными по делу экспертизами. Но материалы уголовного дела в полном объёме мы ещё не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела", - написала адвокат на своей странице в Instagram.
После ознакомления сторон с материалами дела и заявления ходатайств защиты дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.
"Представители прокуратуры и МВД уже заявляли СМИ, что по данному делу под арест взят брат подозреваемого. Исходя из практики, ему должно быть предъявлено обвинение по статье 434 УК РК (недонесение о преступлении). Диспозиция статьи: "Недонесение о достоверно известном готовящемся либо совершенном особо тяжком преступлении - наказывается штрафом в размере до 6 000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок. Дела данной категории – недонесение, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством направляются в суд вместе с основным делом по убийству. Более подробнее мы сможем рассказать уже после ознакомления со всеми материалами уголовного дела", - заключила она.
Третья супруга Бишимбаева 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. В СМИ сразу же появилась информация, что к смерти женщины причастен бывший министр нацэкономики РК.
В полиции заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.
После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.
Прощание с Салтанат состоялось 11 ноября в Павлодаре.
Подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Родные убитой Салтанат Нукеновой опасаются, что дело могут "замять".
12 ноября арестован директор ресторана "Гастро-центр", где убита Салтанат Нукенова.
Отец подозреваемого Бишимбаева выступил с заявлением.
О том, как переживают трагедию дети экс-министра, рассказала его вторая супруга.
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