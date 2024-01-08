Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой

Третья супруга Бишимбаева 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. В СМИ сразу же появилась информация, что к смерти женщины причастен бывший министр нацэкономики РК.

В полиции заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.

После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.