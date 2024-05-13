"Суровая жизнь матрешек": павлодарцев напугали отреставрированные фигуры в центре города

В Сети опубликовали снимки обновлённых фигур матрёшек, установленных на проспекте Назарбаева в Павлодаре. Фотографии стали поводом для насмешек. Пользователи массово высказали критику в адрес городского акимата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Фигуры - часть инсталляции на аллее этнокультурных объединений в Павлодаре. Создали её ещё в 2011 году. Ежегодно здесь проводят реставрацию экспонатов. Очередное обновление стало поводом для бурного обсуждения в Сети.

"Когда выбрала не того мастера татуажа", "Матрешки после коронавируса", "Издеваются что ли?!", "На реставрацию в детский сад детям давали?", "Истинное лицо недовольной женщины", "Суровая жизнь матрёшек в Павлодаре", "Матрёшки тоже в шоке от перевода времени", "Почти что вандализм", "Это демонстрация отношения акимата к городу и его жителям", - оставили шуточные и гневные комментарии под постом в Instagram павлодарцы.

Обновленные матрёшки сильно отличаются от первозданного вида. Для наглядности в посте показали снимок, как фигуры выглядели изначально.

На претензии павлодарцев отреагировали в акимате. В администрации отметили, что аллея этнокультурных объединений числится на балансе отдела ЖКХ. Фирма, которая занималась реставрацией матрёшек, определена через госзакупки. Её же сотрудники работали над бюстами в парке Победы.

В ведомстве отметили, что с 14 мая к реставрации привлекут павлодарского художника, который исправит ситуацию. Материалы для этого уже закупили.