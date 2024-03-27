Куандык Бишимбаев: У меня не было возможности рассказать свою историю

Главное судебное разбирательство по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz. Бишимбаев заявил, что не признает свою вину в убийстве Салтанат Нукеновой.

"У меня не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде. Вообще. Всё, что было зачитано прокурором, это во многом измышления, в которых нет никаких подтверждений и свидетельств. По статье 110 такого преступления мной совершенно не было. Не признаю вину", - сказал Бишимбаев.

По его словам, у него не было намерения убить человека.

"Я не то, что в полном объёме не признаю (вину - Прим.ред.). Я не совершал умышленное убийство человека с особой жестокостью", - заявил подсудимый.