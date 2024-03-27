Куандык Бишимбаев: У меня не было возможности рассказать свою историю
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Главное судебное разбирательство по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz. Бишимбаев заявил, что не признает свою вину в убийстве Салтанат Нукеновой.
"У меня не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде. Вообще. Всё, что было зачитано прокурором, это во многом измышления, в которых нет никаких подтверждений и свидетельств. По статье 110 такого преступления мной совершенно не было. Не признаю вину", - сказал Бишимбаев.
По его словам, у него не было намерения убить человека.
"Я не то, что в полном объёме не признаю (вину - Прим.ред.). Я не совершал умышленное убийство человека с особой жестокостью", - заявил подсудимый.
Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, также находящийся на скамье подсудимых по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, заявил, что не знает, совершил ли он преступление.
Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.
Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
Бахытжана Байжанова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: "Укрывательство преступления" и "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".
Стало известно, что Бишимбаев шантажировал Салтанат Нукенову интимным видео. Также стали известны некоторые детали смерти девушки.
Суд отклонил все ходатайства стороны защиты Бишимбаева, кроме прошения о суде присяжных.
27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялся отбор присяжных заседателей по делу Бишимбаева. Отобраны 12 человек: 10 основные, двое - запасные.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут "замять".
Отец экс-министра Куандыка Бишимбаева ранее заявлял, что семья погибшей оказывает давление на следствие.
Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходило в открытом режиме.
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