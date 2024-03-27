Дело Бишимбаева: Суд отобрал 12 присяжных

Сегодня, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу К.Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.

"В состав присяжных заседателей отобраны 12 человек: 10 основные, 2 запасные", - говорится в сообщении.

Следующее заседание суда, которое пройдет в открытом режиме, назначено на 16:00 часов 27 марта 2024 года.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).



Бишимбаев заявил, что не признает вину. Его адвокаты настаивали на следственном эксперименте.

Во время предварительных слушаний стало известно, что Бишимбаев шантажировал Салтанат Нукенову интимным видео. Также стали известны детали смерти Нукеновой.

Суд отклонил все ходатайства стороны защиты Бишимбаева, кроме ходатайства о суде присяжных.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут "замять".

Отец экс-министра Куандыка Бишимбаева ранее заявлял, что семья погибшей оказывает давление на следствие.

Заведующая Отделом коммуникаций Верховного суда Казахстана Перизат Садуакас объяснила порядок информационного освещения и участия СМИ в судебном процессе по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.