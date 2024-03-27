"Не знаю, совершил ли я преступление?" - Байжанов об обвинении

Родственник Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов также находящийся на скамье подсудимых по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, заявил, что не знает, совершил ли он преступление, передает BaigeNews.kz.

Такой ответ последовал на вопрос судьи о том, согласен ли он сообщить свою позицию по предъявленному обвинению.

"Уважаемый суд, я признаюсь, что действительно просил удалить видеозапись, также просил отвезти телефон Салтанат домой. Не знаю, совершил ли я преступление? Но просто на тот момент, я не понимал, что Салтанат умирает или умерла", - ответил Бахытжан Байжанов.

Напомним, Бахытжана Байжанова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: "Укрывательство преступления" и "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".

Судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходило в Астане в открытом режиме. Судебный процесс транслировался в онлайн режиме.