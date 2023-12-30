Колонну из более тысячи авто сопровождают дорожники по закрытой трассе Астана-Темиртау

Массовое скопление авто в канун нового года образовалось на трассе "Астана-Темиртау", где из-за непогоды было введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на национального оператора "КазАвтожол".

"В связи с ухудшением погодных условий, вызванный обильным снегопадом, штормовым ветром и отсутствием видимости с 21:00 часов 28 декабря 2023 года введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Астана-Темиртау". Однако, ввиду наступления праздничных дней и массового скопления машин, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, дорожными службами совместно с патрульной полицией, организован проезд автомашин под сопровождением служб по закрытому участку", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этой колонне находится примерно 1 218 машин.

Напомним, этим утром международный аэропорт Астаны из-за непогоды перестал принимать самолёты. В КГ сообщили о десятках задержанных рейсах. Также стало известно о более 500 пассажиров, ожидающих вылета в аэропорту.

Кроме того, в столице отменили некоторые пригородные автобусные маршруты.

О ситуации с автобусами и поездами в непогоду рассказали в Министерстве транспорта РК.