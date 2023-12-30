О ситуации с автобусами и поездами в непогоду рассказали в министерстве транспорта

В Министерстве транспорта РК рассказали о ситуации на автомобильных и железных дорогах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на протяжении последних пяти дней в большей части страны наблюдаются неустойчивые погодные условия, вызванные обильным снегопадом, штормовым ветром и отсутствием видимости.

Поскольку международный аэропорт города Астана не принимает самолёты, увеличился спрос на проезд на железнодорожном транспорте, а также остаются закрытыми ряд участков автодорог.

На автодорогах по направлениям Астана-Щучинск и Астана-Темиртау задействовано 55 единиц специализированной техники и 72 человека.

Под сопровождением техники дорожных службы проводится пропуск автомашин на двух участках, к этому часу наблюдается проезд порядка 3 тысяч машин.

"На данный момент, на следующих участках под сопровождением пропущено следующее количество транспорта: Астана-Щучинск – в обоих направлениях 2 012 ед;

Астана-Темиртау – в обоих направлениях 993 ед. Вместе с тем, согласно прогнозу погоды, нестабильные погодные условия будут сохраняться вплоть до 3 января", — говорится в сообщении.

АО "НК "КазАвтоЖол" планирует на постоянной основе мониторить количество скопления машин на закрытых участках, в случае значительного скопления будут приняты меры по их пропуску под сопровождением только в дневное время суток при допустимой видимости.

Также в нацкомпании напомнили о работе колл-центра, куда можно круглосуточно звонить по короткому номеру 1403. Также можно следить за актуальной информацией на официальном сайте "КазАвтоЖола" и в Telegram канале.

Между тем, с 27 декабря по 3 января к праздничным дням по всем маршрутам поездов предложено дополнительно более 260 тысяч мест.

"В частности организовано: 2 дополнительных поезда по направлениям Астана – Алматы – Астана и Астана – Шымкент – Астана;

по направлениям с высоким спросом на перевозку к схемам 19 поездов осуществляется включение дополнительно 296 прицепок;

организовано 2 дополнительных рейса к пригородному поезду Астана - Павлодар. Вместе с тем, ввиду сложных метеорологических условий, которые привели к закрытию автомобильных трасс Астана – Боровое (Щучинск) и Астана – Караганда предусмотрено размещение людей сверх установленного норматива вместимости", — говорится в сообщении КТЖ.

Отмечается также, что 30 декабря организован дополнительный пригородный рейс по направлению Астана – Кокшетау, где предложено 1 100 мест (туда и обратно) с учетом вывоза людей без мест.

По возникшим вопросам перевозки пассажиров железнодорожным транспортом и движения поездов в КТЖ просят обращаться по номеру 1433, который работает круглосуточно.

Ранее сообщалось о том, какие авиарейсы задерживаются в столичном аэропорту.