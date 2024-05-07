Пожар в кафе потушили столичные огнеборцы

В Астане, в одном из кафе на проспекте Мангилик Ел, произошло возгорание, передаёт BaigeNews.kz.

По информации МЧС РК, ЧП произошло 7 мая около девяти часов вечера. Огнеборцы выяснили причину пожара — горение жировых отложений в вытяжной трубе, а затем провели разведку в задымленном помещении. Огонь ликвидировали