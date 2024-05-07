  • 8 Мая, 11:17
  • BAIGENEWS

Пожар в кафе потушили столичные огнеборцы

Вчера, 21:22
АВТОР
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скриншот с видео Вчера, 21:22
Вчера, 21:22
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Фото: скриншот с видео

В Астане, в одном из кафе на проспекте Мангилик Ел,  произошло возгорание, передаёт BaigeNews.kz.

По информации МЧС РК, ЧП произошло 7 мая около девяти часов вечера. Огнеборцы выяснили причину пожара —  горение жировых отложений в вытяжной трубе, а затем провели разведку в задымленном помещении. Огонь ликвидировали

"О жертвах и пострадавших информация не поступала", — уточнили в ведомстве.

 

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