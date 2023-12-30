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Международный аэропорт Астаны закрыл прием самолётов из-за погоды

Сегодня, 10:15
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
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Фото: BaigeNews.kz

Аэродром международного аэропорта Астаны закрыт с 09:30 до 12:00  на приём воздушных судов в связи со сложными метеоусловиями. В настоящее время задержаны 27 рейсов, прибывающих в столичный аэропорт, передаёт BaigeNews.kz 

Также авиакомпании приняли решение отложить свои рейсы из-за плохих погодных условий для взлёта и посадки в аэропорту.

"Приносим извинения за неудобства, причиненные пассажирам. Главный принцип в авиации  — безопасность", —  говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее сообщалось о задержке 12 рейсов на вылет и 19 рейсов на прилёт по причине неблагоприятных метеоусловий.

"Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке следующих рейсов, в связи с чем, пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний. Вместе с тем, в случае задержки рейса по вине авиакомпании, пассажирам предоставляются услуги (прохладительные напитки, горячее питание, размещение в гостинице), предусмотренные законодательством РК, в зависимости от длительности задержки", — сообщили в КГА.

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