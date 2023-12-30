Международный аэропорт Астаны закрыл прием самолётов из-за погоды

Аэродром международного аэропорта Астаны закрыт с 09:30 до 12:00 на приём воздушных судов в связи со сложными метеоусловиями. В настоящее время задержаны 27 рейсов, прибывающих в столичный аэропорт, передаёт BaigeNews.kz

Также авиакомпании приняли решение отложить свои рейсы из-за плохих погодных условий для взлёта и посадки в аэропорту.

"Приносим извинения за неудобства, причиненные пассажирам. Главный принцип в авиации — безопасность", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее сообщалось о задержке 12 рейсов на вылет и 19 рейсов на прилёт по причине неблагоприятных метеоусловий.