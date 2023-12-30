Международный аэропорт Астаны закрыл прием самолётов из-за погоды
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Аэродром международного аэропорта Астаны закрыт с 09:30 до 12:00 на приём воздушных судов в связи со сложными метеоусловиями. В настоящее время задержаны 27 рейсов, прибывающих в столичный аэропорт, передаёт BaigeNews.kz
Также авиакомпании приняли решение отложить свои рейсы из-за плохих погодных условий для взлёта и посадки в аэропорту.
"Приносим извинения за неудобства, причиненные пассажирам. Главный принцип в авиации — безопасность", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Ранее сообщалось о задержке 12 рейсов на вылет и 19 рейсов на прилёт по причине неблагоприятных метеоусловий.
"Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке следующих рейсов, в связи с чем, пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний. Вместе с тем, в случае задержки рейса по вине авиакомпании, пассажирам предоставляются услуги (прохладительные напитки, горячее питание, размещение в гостинице), предусмотренные законодательством РК, в зависимости от длительности задержки", — сообщили в КГА.