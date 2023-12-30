Более 500 пассажиров в непогоду ждут свой рейс в столичном аэропорту

Более 500 пассажиров из-за непогоды в Международном аэропорту Астаны ждут свой рейс, передаёт BaigeNews.kz.

"От имени Международного аэропорта Астана пассажирам раздаются горячие напитки и горячее питание. Хотим выразить благодарность пассажирам, которые поддерживают работу аэропорта в ненастную погоду", — говорится в сообщении пресс-службы столичного аэропорта.

Между тем, в авиакомпании Flyarystan сообщили, что из-за сильного снегопада Астане и невозможности провести процедуру de-icing, а также по причине закрытия аэродрома Астаны для уборки снега до 06:00 следующие рейсы из/в Астану отменены:

KC7307 Астана-Шымкент 30 декабря

КС7308 Шымкент-Астана 30 декабря

КС7053 Алматы-Астана 30 декабря

КС7058 Астана-Алматы 30 декабря

КС7341 Астана-Костанай 29 декабря

КС7342 Костанай-Астана 29 декабря

А также из-за неблагоприятных погодных условий в г.Караганде (сильный снег и ветер, плохая видимость) и невозможности провести процедуру de-iceing отменены следующие рейсы:

КС7123 Алматы-Караганда 29 декабря

КС7124 Караганда-Алматы 29 декабря

Пассажирам были предоставлены напитки, бесплатное перебронирование или полный возврат.

"Авиакомпания сожалеет о непредвиденных изменениях и сообщает, что безопасность полетов является главным приоритетом. Поддержка пассажирам оказывается через лайв чат в приложении и на сайте FlyArystan, через мессенджер WhatsApp 8 702 702 02 27, и контакт центр 8 727 331-10-10", — отмечается в сообщении.

Напомним, в столице из-за непогоды и нулевой видимости приостановили работу некоторых пригородных маршрутов, а международный аэропорт Астаны перестал принимать самолёты. В шести регионах Казахстана из-за дождя, снега, гололёда и нулевой видимости ограничено движение автотранспорта на загородных трассах.