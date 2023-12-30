В Астане из-за погоды остановили некоторые пригородные маршруты

В столице из-за непогоды и нулевой видимости приостановили работу некоторых пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 304, 310, 313, 314, 315, 316, 318, 321, 322, 327, 328, 329. Остальные пригородные маршруты на линии", — говорится в сообщении ТОО "City Transportation Systems".

Между тем, по данным городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, автобусы, выполняющие эти маршруты не выедут за пределы столицы из-за неблагоприятной погоды.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды перестал принимать самолёты международный аэропорт Астаны.