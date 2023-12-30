Какие авиарейсы задерживаются в международном аэропорту Астаны

К этому часу в Астану и из столицы задерживается 10 рейсов на вылет и 20 рейсов на прилёт по причине неблагоприятных метеоусловий и отсутствием мест стоянки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Опубликован список задержанных рейсов:

КС 7208 FlyArystan Астана - Атырау

КС 7054 FlyArystan Астана - Алматы

КС 7365 FlyArystan Астана - Уральск

FZ 1308 Fly Dubai Астана - Дубай

IQ429 Qazaq Air Астана - Талдыкорган

DV 1704 SCAT Астана - Алматы

DV 783 SCAT Астана - Усть-Каменогорск

DV 716 SCAT Астана - Шымкент

DV 714 SCAT Астана - Алматы

КС 7367 FlyArystan Астана - Уральск

КС 851 Air Astana Алматы - Астана

DV 742 SCAT Актау - Астана

DV 756 SCAT Тараз Астана

КС 7368 FlyArystan Уральск - Астана

CZ6013 China Southern Урумчи - Астана

КС 7051 FlyArystan Алматы - Астана

КС 7053 FlyArystan Алматы - Астана

DV1703 SCAT Алматы - Астана

IQ408 Qazaq Air Шымкент - Астана

DV715 SCAT Шымкент - Астана

КС7366 FlyArystan Уральск - Астана

КС982 Air Astana Атырау - Астана

IQ430 Qazaq Air Талдыкорган - Астана

DV784 SCAT Усть-Каменогорск - Астана

КС208 Air Astana Дубай - Астана

DV743 SCAT Алматы - Астана

IQ354 Qazaq Air Алматы - Астана

IQ368 Qazaq Air Костанай - Астана

DV735 SCAT Шымкент - Астана

IQ522 Qazaq Air Омск - Астана

"Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.Пассажирам предоставляются услуги, предусмотренные законодательством РК, в том числе напитки при ожидании вылета рейса более двух часов, горячее питание – более 4 часов, размещение в гостинице – более 8 часов. По мере улучшения погодных условий, рейсы будут выполняться на вылет и прилёт", — говорится в сообщении.

Напомним, на 29 декабря из аэропорта Астаны к вылету было запланировано 84 рейса, 38 из которых задержано. С полуночи 30 декабря до восьми утра было запланировано 39 рейсов на вылет, из них 22 вылетели с задержками, 17 задерживаются.

С 9:30 до 12:00 аэропорт Астаны был закрыт на приём воздушных судов в связи с ухудшением погодных условий и ограничениями мест стоянки. Уточняется, что всего имеется 64 мест стоянки.