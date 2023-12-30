Какие авиарейсы задерживаются в международном аэропорту Астаны
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К этому часу в Астану и из столицы задерживается 10 рейсов на вылет и 20 рейсов на прилёт по причине неблагоприятных метеоусловий и отсутствием мест стоянки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.
Опубликован список задержанных рейсов:
КС 7208 FlyArystan Астана - Атырау
КС 7054 FlyArystan Астана - Алматы
КС 7365 FlyArystan Астана - Уральск
FZ 1308 Fly Dubai Астана - Дубай
IQ429 Qazaq Air Астана - Талдыкорган
DV 1704 SCAT Астана - Алматы
DV 783 SCAT Астана - Усть-Каменогорск
DV 716 SCAT Астана - Шымкент
DV 714 SCAT Астана - Алматы
КС 7367 FlyArystan Астана - Уральск
КС 851 Air Astana Алматы - Астана
DV 742 SCAT Актау - Астана
DV 756 SCAT Тараз Астана
КС 7368 FlyArystan Уральск - Астана
CZ6013 China Southern Урумчи - Астана
КС 7051 FlyArystan Алматы - Астана
КС 7053 FlyArystan Алматы - Астана
DV1703 SCAT Алматы - Астана
IQ408 Qazaq Air Шымкент - Астана
DV715 SCAT Шымкент - Астана
КС7366 FlyArystan Уральск - Астана
КС982 Air Astana Атырау - Астана
IQ430 Qazaq Air Талдыкорган - Астана
DV784 SCAT Усть-Каменогорск - Астана
КС208 Air Astana Дубай - Астана
DV743 SCAT Алматы - Астана
IQ354 Qazaq Air Алматы - Астана
IQ368 Qazaq Air Костанай - Астана
DV735 SCAT Шымкент - Астана
IQ522 Qazaq Air Омск - Астана
"Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.Пассажирам предоставляются услуги, предусмотренные законодательством РК, в том числе напитки при ожидании вылета рейса более двух часов, горячее питание – более 4 часов, размещение в гостинице – более 8 часов. По мере улучшения погодных условий, рейсы будут выполняться на вылет и прилёт", — говорится в сообщении.
Напомним, на 29 декабря из аэропорта Астаны к вылету было запланировано 84 рейса, 38 из которых задержано. С полуночи 30 декабря до восьми утра было запланировано 39 рейсов на вылет, из них 22 вылетели с задержками, 17 задерживаются.
С 9:30 до 12:00 аэропорт Астаны был закрыт на приём воздушных судов в связи с ухудшением погодных условий и ограничениями мест стоянки. Уточняется, что всего имеется 64 мест стоянки.
"Фактический прогноз в зоне аэропорта Астаны – ветер 18 метров в секунду с порывами до 23 метров в секунду видимость 100-150 метров, низовая метель. Проведение противообледенительной обработки воздушных судов возможно только при скорости ветра до 15 метров в секунду, видимости более 800 метров, а также при отсутствии осадков", — отметили в КГА.