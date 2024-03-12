Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Физули

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках государственного визита в Азербайджанскую Республику прибыл в город Физули, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В аэропорту Главу государства встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы, встретятся с местными жителями и ознакомятся с проектом строительства Физулинской городской центральной больницы", - говорится в сообщении.

Затем главы государств посетят социально-культурные и другие объекты города Шуши.

Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику. Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию Президента Азербайджана "Загульба". Токаев провёл переговоры с президентом Азербайджана.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев приняли участие посредством телемоста в церемонии прибытия контейнерного блок-поезда с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане на станцию Апшерон по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Касым-Жомарт Токаев объяснил важность своего визита в Баку. Политолог рассказал о целях поездки Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.