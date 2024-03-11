Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана
Сегодня, 14:08
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Сегодня, 14:08Сегодня, 14:08
372Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию Президента Азербайджана "Загульба", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В резиденции состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана.
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.
По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.
Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
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