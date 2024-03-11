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Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана

Сегодня, 14:08
АВТОР
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Акорда Сегодня, 14:08
Сегодня, 14:08
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию Президента Азербайджана "Загульба", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В резиденции состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

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