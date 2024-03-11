Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию Президента Азербайджана "Загульба", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В резиденции состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана.



Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.



По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.