Президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Азербайджан
Сегодня, 13:10
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Сегодня, 13:10Сегодня, 13:10
102Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу государства встретили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.
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