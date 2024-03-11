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Президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Сегодня, 13:10
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Акорда Сегодня, 13:10
Сегодня, 13:10
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу государства встретили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

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