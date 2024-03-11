Президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу государства встретили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.