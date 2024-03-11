Касым-Жомарт Токаев объяснил важность своего визита в Баку

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели брифинг для представителей СМИ в Азербайджане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В выступлении президент Казахстана назвал Азербайджан стратегическим партнёром нашей страны, а также отметил важность своего визита в Баку.

"Данный государственный визит является чрезвычайно важным с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между нашими государствами. Меня сопровождает очень большая делегация. Это говорит о том, что мы тщательно готовились ко всем аспектам этого государственного визита в братский Азербайджан. Действительно, визит завершился полным успехом. Сегодня мы присутствовали при подписании соответствующих документов, соглашений. Но самое главное то, что, как мы договорились, усилия правительств и других профильных ведомств будут направлены на полную реализацию всех договорённостей, которые были достигнуты в ходе встречи на высшем уровне", – заявил лидер Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что взаимодействие Казахстана и Азербайджана служит примером межгосударственных отношений, основанных на узах дружбы, доверии, уважении и учёте интересов друг друга. По его словам, все контакты на высшем уровне очень полезны для укрепления стратегического партнёрства и союзничества между странами. Он отметил значимость обсужденных вопросов в ходе первого заседания Межгоссовета.

"Мы сегодня говорили о том, что помимо ресурсов сейчас во всем мире обостряется борьба за доступ именно к транспортно-логистическим возможностям. Это стратегическая сфера. Отрадно, что и Казахстан, и Азербайджан здесь тесно взаимодействуют как естественные партнёры. И сегодняшняя церемония открытия железнодорожного маршрута от порта Сиань по территории Казахстана в Азербайджан о многом говорит. Это действительно очень важное мероприятие. Мы говорили о том, чтобы прилагать совместные усилия в области цифровизации, создания искусственного интеллекта, строительства оптико-волоконной связи по дну Каспия. Это уникальные проекты", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах культурно-гуманитарного сотрудничества. Он выразил признательность азербайджанской стороне за проведение на высоком уровне Дней культуры Казахстана.

"Мы с нетерпением ждём мастеров азербайджанской культуры у нас в стране. Успех этого мероприятия не вызывает никакого сомнения, потому что интерес к азербайджанской культуре сохраняется постоянно. Надо прямо сказать, что народ Казахстана соскучился по вашей культуре и будет с нетерпением и с большими ожиданиями принимать мастеров азербайджанской культуры", – сообщил глава государства.

Президент Казахстана заявил, что в ходе переговоров была подчёркнута важность укрепления сотрудничества в рамках многосторонних структур.

"Хотел бы также особо отметить наше взаимодействие в очень важных международных организациях. Это ООН, ОТГ, ОБСЕ, СВМДА, СПЕКА, СНГ. Думаю, что это очень большой спектр взаимодействия, и данное международное сотрудничество будет иметь продолжение. Это тоже очень важно, если мы говорим о стратегическом партнёрстве", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил лидера Казахстана за визит и высказал удовлетворение итогами переговоров.