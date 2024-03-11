Токаев провёл переговоры с президентом Азербайджана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом в Баку, в резиденции "Загульба" встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой нра Акорду.
Начальник почётного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.
Затем состоялись переговоры президентов в узком формате.
Глава нашего государства поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента Азербайджанской Республики и с предстоящим проведением саммита СОР-29 в Баку в 2024 году.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается весьма динамично, наполняясь новым содержанием и совместными крупными проектами.
Президент Азербайджана подчеркнул укрепление братских связей с Казахстаном.
В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии.
Кроме того, рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.
\
Самое читаемое
- Какие первые действия нужно совершить при краже телефона
- Первый день Рамадана: диетолог назвала блюда, которые следует употреблять на сухур и ифтар
- Умер известный певец из Актау Ислам Музаев
- О чём говорил Головкин с казахстанскими боксёрами в Италии
- Спас три жизни: павлодарец стал донором почек и сердца