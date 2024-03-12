Политолог рассказал о целях поездки Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан

Казахстанский политолог Марат Шибутов назвал основные причины и цели поездки главы государства Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, передаёт BaigeNews.kz.

"Причина двухдневного визита президента Казахстана в Азербайджан очень проста – Черное море все больше становится морем боевых действий, где под угрозой находятся как сами перевозки, так и работа портовых сооружений. Для Казахстана, у которого большая часть нефтяного и зернового экспорта как минимум идет через российские порты на Черном море, это крайне щекотливый и проблемный вопрос", - написал политолог в телеграм-канале.

Поэтому, по его словам, так важно наладить второй маршрут через Каспий и Азербайджан.

"Ранее он уже работал, но потом расширили Каспийский трубопровод, и он не выдержал конкуренции, потому что было больше перегрузок. Хотя Казахстан расширил порт Актау и построил порт Курык именно для этого маршрута. Как минимум, теперь на нем будет меньше рисков, чем через Новороссийск, потому что пока Россия ничего не может сделать с морскими силами Украины", - пояснил Шибутов.

Политолог добавил, что визит будет сопровождаться медийной истерикой со стороны некоторых СМИ и телеграм-каналов.

"Причина проста – Токаев поедет в Физули, чтобы открыть там Центр детского творчества им. Курмангазы. А Физули до 2020 года был частью непризнанного Нагорного Карабаха и был отбит в ходе войны. Так что у отдельных людей взыграет и начнется всякая критика. Но к этому надо быть готовым", - заключил он.

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