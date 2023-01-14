Частично обрушился газоход на ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау"

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В "АрселорМиттал Темиртау" сообщили о новом ЧП на ТЭЦ-2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"13 января на территории ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение газохода. Пострадавших нет", — говорится в сообщении "АрселорМиттал Темиртау".

В компании уточнили, что на работу ТЭЦ-2 инцидент не повлиял, а на самом предприятии уже начали ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, это не первое ЧП на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" за последнее время. Ночью 3 ноября прошлого года на шахте имени Ленина в Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия шесть человек погибли. Полиция начала расследование по факту ЧП. Позже глава МЧС сообщил, что проверка показала 100-процентную вину работодателя.

8 декабря прошлого года на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" погиб газовщик.

В начале этого года, 5 января, стало известно, что на территории производственного объекта этой компании от удара током скончался рабочий подрядной организации.

Глава МИИР Каирбек Ускенбаев сообщил, что правительство поставило вопрос о продолжении работы компании в Казахстане.

Из-за проблем с обеспечением безопасности труда сотрудников компании, с 2006 года на шахтах АМТ погибли более 100 человек.

На днях премьер-министр Алихан Смаилов провёл встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром. глава правительства отметил, что в рамках подписанного между министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АМТ меморандумом казахстанской стороной привлечены независимые международные консультанты для проведения финансового, технического и экологического аудита предприятия.