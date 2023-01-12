Премьер-министр Казахстана провёл встречу с руководством ArcelorMittal

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром, передает BaigeNews.kz.



Алихан Смаилов отметил, что в рамках подписанного между министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АМТ меморандумом казахстанской стороной привлечены независимые международные консультанты для проведения финансового, технического и экологического аудита предприятия.



Глава правительства также добавил, что в "АрселорМиттал Темиртау" направлен соответствующий график проведения комплексной проверки.



В свою очередь Виджай Гоял выразил готовность оказывать полное содействие всем проверочным мероприятиям.