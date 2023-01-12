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primeminister.kz Вчера, 13:19
540
Вчера, 13:19
540
Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана провёл встречу с руководством ArcelorMittal

Премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром, передает BaigeNews.kz
 
Алихан Смаилов отметил, что в рамках подписанного между министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АМТ меморандумом казахстанской стороной привлечены независимые международные консультанты для проведения финансового, технического и экологического аудита предприятия.
 
Глава правительства также добавил, что в "АрселорМиттал Темиртау" направлен соответствующий график проведения комплексной проверки.
 
В свою очередь Виджай Гоял выразил готовность оказывать полное содействие всем проверочным мероприятиям.

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#АМТ #Смаилов
BaigeNews.kz
Вчера, 13:19
540
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