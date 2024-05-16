Школьник Петропавловска нанёс три ножевых ранения горожанину

Выпускник школы Петропавловска нанёс горожанину три ножевых ранения. Инцидент произошёл в учебное время за пределами территории учебного заведения. Школьник задержан, сообщает BaigeNews.kz.

Случай произошёл утром 15 мая в период занятий. Как выяснилось, это был третий учебный день совершеннолетнего выпускника. Прежде в течение пяти месяцев он обучался в спецшколе с особым режимом содержания, куда был отправлен после окончания срока контроля пробации - будучи подростком он состоял на учёте.

Как только парню исполнилось 18, он вышел из спецшколы и решил получить аттестат уже в родных стенах альма-матер. Но после первого дня обучения планы изменил. По словам директора школы, он решил устроиться на работу. Но спустя короткое время был задержан сотрудниками полиции. За пределами территории школы он нанёс сразу три ножевых ранения 19-летнему петропавловцу. Происходящее увидел проходивший мимо учитель физической культуры, который и вызвал полицию.

"Между двумя парнями произошла какая-то потасовка, что видно на камере. В дальнейшем это перешло в драку. Что конкретно послужило причиной мы точно сказать не можем. Потому что ведётся расследование. Что-то ребята между собой выясняли", - ответила директор школы Анастасия Якушева.

Собеседница уточняет, что в стенах школы задержанный вёл себя спокойно, адекватно, уважительно к учителям. У педагогического коллектива к нему претензий не было. Однако его поведение за пределами школы неоднократно рассматривали на комиссиях по делам несовершеннолетних.

В социальной сети распространяется информация о том, что пострадавший является двоюродным братом школьника, с которым у задержанного был конфликт. Последний, якобы, вымогал деньги.

Девятнадцатилетний горожанин поступил в больницу с колото резанными ранениями живота и руки. После операции его состояние стабилизировалось. Уже сегодня врачи перевели его в отделение хирургии.

"На данный момент состояние пациента оценивается как тяжёлое. Была проведена лапаротомия и ушивание повреждений органов брюшной полости. Но на данный момент состояние пациента расценивается как стабильное, тяжёлое стабильное. Находится в отделении хирургии", - ответил заместитель директора Многопрофильной областной больницы Руслан Абетов.

Факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в полиции подтвердили. Школьник задержан и находится в изоляторе временного содержания.