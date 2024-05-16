Спустя 40 дней нашли тело одного из пропавших подростков в Семее

Поиски велись на суше и на воде. Спасатели обаружили тело девушки в 13 км от предполагаемого места пропажи, предаёт корреспондент BaigeNews.kz. Как рассказали в ДЧС Абайской области, найденное тело находилось на воде близ острова, на окраине города.

Сотрудники оперативного спасательного отряда вели поиски с 11 апреля. Напомним, родные брат и сестра Абишевы пропали 7 апреля текущего года. Погостив на выходных у отца, они как обычно отправились домой, но не доехали. В последний раз их местонахождение зафиксиовала камера видеонаблюдения на повдесном мосту Семея около 20 часов вечера.

Именно с этого места сотрудничи ДЧС Абайской области начали проводить поиски пропавших ребят - 16 летнего Абзала и 18-летней Алтынай.

Тело девушки Накануне 15 мая примерно в 15 часов обнаружили на воде близ острова Медвежонок между правым и левым берегом Семея.

"Напротив профилактория на острове Медвежонок в 13 км от подвесного моста находилось всплытое тело. Поисковые работы вели два отделения - пять человек на двух плавательных средствах", - рассказал корреспонденту BaigeNews.kz руководитель РГУ "Оперативный спасательный отряд" ДЧС Абайской области Александр Селинкин.

Тело девушки передали полицейским.

По данным Александра Селинкина, целый месяц поиски не давали результата. Но как только закончились компенсационные попуски на водохранилище и уровень реки спал, работать стало легче.

"Иртыш вернулся в своё русло. Это значительно облегчает поиски. Возможо, тело зацепилось за ветки, а впоследствии всплыло", - пояснил Селинкин.

Место, где спасатели обнаружили тело девушки, примечательно. Из-за особенностей течения именно на этом участке нередко находят утонувших.

На данный момент сотрудники ДЧС области продолжают поиски Абзала, брата обнаруженной накануне девушки.

Напомним, брат и сестра Абишевы проживали с бабушкой, учились на бюджетной основе на первом и третьем курсе одного из колледжей Семея. Он - на программиста, она - на графического дизайнера.

В начале мая мы опубликовали материал о том, чем осложняются поиски юных семейчан, где папа и бабушка подростков рассказали о странных обстоятельствах пропажи ребят.

В целом на сегодня по области на воде ищут трёх человек - Абзала Абишева и двух мужчин в Аягозском районе, которые предположительно ушли под воду в конце марта.