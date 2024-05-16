В военных школах "Жас улан" выявили многочисленные нарушения

Нарушения вывлены при проверке военных среднеобразовательных учреждений "Жас улан" в Алматы, Караганде и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

В данных заведениях обучаются 908 несовершеннолетних слушателей.

"Выявлены нарушения несоблюдения безопасности детей, нарушения норм противопожарных и санитарных норм и правил, недостаточного материально-технического оснащения школ и другие. Перевозка детей на школьном автобусе осуществлялась лицом, не имеющим соответствующей категории водительских прав. Оснащение школ не соответствует положенным нормам (мебель, кровати, тумбы, парты, стулья), отсутствует спортивный инвентарь в школах (маты, спортивные тренажеры, футбольные, волейбольные мячи). Здания школ требуют капитального ремонта, обучение слушателей в них представляет угрозу их жизни и здоровью", – сообщили в прокуратуре.

По всем указанным фактам в министерство обороны внесено представление об устранении нарушений законности.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора выделены средства для ремонта школ, разработан план по устранению нарушений законности, 14 ответственных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", – указывается в пресс-релизе.