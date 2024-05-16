Чем угощали делегацию из Малайзии в Акорде

В Сети появилось фото меню, подготовленного для малайзийской делегации, прибывшей в Астану, передаёт BaigeNews.kz.

Снимок разместили в Telegram-канале Борт №1.

В меню оказались куырдак из баранины, чилийский сибас с капустой пак-чой и соусом "Мисо", манты с бараниной и тыквой. На десерт - лимонный сорбет и тирамису.