  • 16 Мая, 22:53
  • BAIGENEWS

Чем угощали делегацию из Малайзии в Акорде

Сегодня, 22:41
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akorda.kz Сегодня, 22:41
Сегодня, 22:41
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Фото: akorda.kz

В Сети появилось фото меню, подготовленного для малайзийской делегации, прибывшей в Астану, передаёт BaigeNews.kz.

Снимок разместили в Telegram-канале Борт №1.

В меню оказались куырдак из баранины, чилийский сибас с капустой пак-чой и соусом "Мисо", манты с бараниной и тыквой. На десерт - лимонный сорбет и тирамису.

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