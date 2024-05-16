  • 16 Мая, 22:53
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Дамбу размыло у кладбища в селе Сарайшык в Атырауской области

Сегодня, 21:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:56
Сегодня, 21:56
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Фото: МЧС РК

На кладбище в селе Сарайшык ведутся работы по укреплению дамбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб. 

"Из-за сильного течения пойменная вода начала разливаться по местам захоронения, расположенным в двух километрах от населённого пункта. Паводковые воды размыли дамбу, возведённую снаружи кладбища. Ведутся работы по дополнительному укреплению отвалов", з- сообщили в штабе.

На месте задействовано 14 КамАЗов, три погрузчика, гидромек. В строительстве дамбы принимают участие 50 человек, включая 20 солдат.

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