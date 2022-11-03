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  • Выброс газа на шахте АрселорМиттал Темиртау: погибли четыре человека
inform.kz Сегодня, 08:50
236
Фото: inform.kz

Выброс газа на шахте АрселорМиттал Темиртау: погибли четыре человека

На шахте имени Ленина АО "Арселор Миттал Темиртау" в городе Шахтинск произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия четыре человека погибли, поиски ещё одного работника продолжаются, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. 

"Да, подтверждаем, что по имеющейся предварительной информации, третьего ноября ориентировочно в три часа ночи в городе Шахтинск, на шахте имени Ленина АО "Арселор Миттал Темиртау" при бурении газодренажных скважин, произошёл внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырёх работников, поиски ещё одного работника продолжаются, ещё четверо госпитализированы в больницу", - сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

Также по предварительной информации, с места ЧП проведена эвакуация 106 работников.

"Обстоятельства устанавливаются. Создаётся комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - сообщили в министерстве. 

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#АрселорМиттал Темиртау #взрыв #происшествие #шахта
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:50
236
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