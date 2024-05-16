"Не хочу жить": девушка пыталась спрыгнуть с моста в Астане

В Астане девушка пыталась совершить суицид, спрыгнув с моста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Его удалось предотвратить военнослужащии воинской части 5573 Национальной гвардии.

"Молодая девушка пытается спрыгнуть с моста по улице Сарайшык" – такая информация была передана по радиостанции начальнику войскового наряда рядовому Нуржану Темирбаеву, который совместно с патрульными-ефрейтором Жүсіпом Мұрат и рядовым Шынгысом Жуанышевым оперативно прибыл по указанному адресу.

"Увидев девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста, мы незамедлительно направились к ней. В это время она уже стояла за перилами и грозилась спрыгнуть, крича: "Не хочу жить, хочу умереть!", – описал событие рядовой Нуржан Темирбаев.

Военнослужащие вступили с девушкой в диалог и пытались отговорить её от необдуманных действий. Проходившие люди также пытались отговорить её от опрометчивого поступка. Выждав момент, гвардейцы и прибывшие полицейские совместными усилиями сняли девушку с перил. Успокоив её, сотрудники полиции доставили девушку для дальнейшего разбирательства в РУП "Алматы". Благодаря слаженным действиям стражей правопорядка в очередной раз была спасена человеческая жизнь.