"Не хочу жить": девушка пыталась спрыгнуть с моста в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане девушка пыталась совершить суицид, спрыгнув с моста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Его удалось предотвратить военнослужащии воинской части 5573 Национальной гвардии.
"Молодая девушка пытается спрыгнуть с моста по улице Сарайшык" – такая информация была передана по радиостанции начальнику войскового наряда рядовому Нуржану Темирбаеву, который совместно с патрульными-ефрейтором Жүсіпом Мұрат и рядовым Шынгысом Жуанышевым оперативно прибыл по указанному адресу.
"Увидев девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста, мы незамедлительно направились к ней. В это время она уже стояла за перилами и грозилась спрыгнуть, крича: "Не хочу жить, хочу умереть!", – описал событие рядовой Нуржан Темирбаев.
Военнослужащие вступили с девушкой в диалог и пытались отговорить её от необдуманных действий. Проходившие люди также пытались отговорить её от опрометчивого поступка. Выждав момент, гвардейцы и прибывшие полицейские совместными усилиями сняли девушку с перил. Успокоив её, сотрудники полиции доставили девушку для дальнейшего разбирательства в РУП "Алматы". Благодаря слаженным действиям стражей правопорядка в очередной раз была спасена человеческая жизнь.
Самое читаемое
- Мошенники от имени сотрудников "КазТрансГаз Аймак" грабят казахстанцев
- Глава Минтуризма высказался о бизнесе своей супруги в Боровом
- Место на кладбище с памятником приготовил себе казахстанский предприниматель
- 86-летний петропавловец выпрыгнул из окна своей квартиры
- Приговор Бишимбаеву: что пишут мировые СМИ